ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو

2018/07/13 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتقديم عرض رسمي إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل إقناعه بالتنازل عن نجمه البلجيكي إيدين هازارد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال مستعد لدفع 165 مليون يورو من أجل الاستفادة من خدمات هازارد، والذي سيكون خير خليفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم هازارد بالميرينغي منذ عدة أشهر، وأصبح أهم المطلوبين بالنسبة للجماهير المدريدية، بعد تألقه في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وخاصة بعد الرحيل المفاجئ لرونالدو إلى “السيدة العجوز” مقابل 100 مليون يورو.انتهى/25

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