2018/07/13 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يلتقي رئيس السودان قبل نهائي كأس العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يلتقي رئيس السودان قبل نهائي كأس العالم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يلتقي رئيس السودان قبل نهائي كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).