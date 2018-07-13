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كيف خذل الغرب والأمم المتحدة ليبيا؟
2018/07/13 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بينما تقوم طموحات أمراء الحرب المتنافسين بتأجيج نار الصراع وتستهلك موارد النفط في البلاد، يواصل المبعوثون من الأمم المتحدة والغرب إلى ليبيا

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