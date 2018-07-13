2018/07/13 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية تعلن تضامنها مع المتظاهرين ومطالبهم الحقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/13 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تعلن تضامنها مع المتظاهرين ومطالبهم الحقة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تعلن تضامنها مع المتظاهرين ومطالبهم الحقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).