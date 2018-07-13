انتهاء العد والفرز اليدوي في اربيل

2018/07/13 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- 7/13/2018 1:06:00 PM 3 عدد القراءات‌‌

خندان –

انتهت عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي عليها طعون وشكاوى في اربيل ، حيث تم العد والفرز اليدوي لمئة وثلاثين صندوقا، فيما تم نقل 56 صندوقا الى بغداد. وذكر مراسل "خنــدان"، انه تم تقديم الطعون مسبقا بشأن ٢١٩ صندوق اقتراع في اربيل ، وامس تم العد والفرز اليدوي لـ 97 صندوقا، واليوم تم الانتهاء من العد والفرز اليدوي لـ 33 صندوقا.وكانت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي قد بدأت في اربيل امس الخميس، فيما قاطعت العملية اربعة اطراف كردستانية هي تحالف الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية.وسبق لهذه الاطراف ان قاطعت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في السليمانية، مطالبين باجراء العد والفرز اليدوي الكلي.

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