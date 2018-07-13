امريكا ترحب بتعاون القوات العراقية-البيشمركة وتشجع لحكومة وسطية

2018/07/13 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الخارجية الامريكية عن دعمها للتعاون بين القوات العراقية والبيشمركة لمكافحة داعش، وتشكيل حكومة وسطية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت، في بيان ان الوزير مايكل بومبيو اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي وقتالنا المشترك ضد تنظيم داعش.كما رحب بطلب العراق للحصول على دعم إضافي من الناتو وكذلك قدم الدعم الكامل لبعثة تدريب العراق التي أعلنها التحالف خلال القمة.وأعرب الوزير عن دعمه للتعاون القوي الحاصل بين التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في المعركة المستمرة ضد داعش وأثنى على جهود رئيس الوزراء العبادي في العمليات العسكرية الجارية لحماية حدود العراق وسيادته.وأشار الوزير أيضا إلى الجهود التي بذلت مؤخرا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وشجع رئيس الوزراء وجميع الزعماء العراقيين على العمل على وجه السرعة نحو حكومة وسطية تعبر عن إرادة جميع أفراد الشعب العراقي.

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