وزير مالية فرنسا: أوربا لن تنقسم بسبب التعريفات التجارية الأمريكية

2018/07/13 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير مالية فرنسا إن دول الاتحاد الأوروبي موحدة تجارياً بشكل كامل، ولن تنقسم بالتهديد بمزيد من التعريفات الأمريكية على الواردات من أوروبا.

وأضاف "برونو لو ماير" في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أنه لايوجد شخص سيقسم فرنسا وألمانيا، كما شدد على أنه لايوجد أحد سيقسم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتابع "لو ماير": "يدرك الجميع أن وحدة الدول الأوروبية هي الاستجابة الصحيحة لرفع التعريفات ".

ومثل باقي دول العالم يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية إضافية على صادرات الصلب والألمونيوم لواشنطن بنحو 25% و10% على الترتيب.

كما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعريفات جمركية إضافية على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي.

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