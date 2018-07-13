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المرجعية تطالب الحكومتين المركزية والمحلية بالبصرة التعامل بجدية مع مطالب المواطنين
2018/07/13 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  السومرية نيوز/ بغدادطالبت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الحكومتين المركزية والمحلية بالتعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، وشددت على ضرورة اتباع سياسة حازمة ضد الفاسدين والاستعانة بالخبراء واصحاب الكفاءات ومن "لا يجاملون" على حساب الحقيقة.

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