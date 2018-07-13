2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادطالبت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الحكومتين المركزية والمحلية بالتعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، وشددت على ضرورة اتباع سياسة حازمة ضد الفاسدين والاستعانة بالخبراء واصحاب الكفاءات ومن "لا يجاملون" على حساب الحقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تطالب الحكومتين المركزية والمحلية بالبصرة التعامل بجدية مع مطالب المواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تطالب الحكومتين المركزية والمحلية بالبصرة التعامل بجدية مع مطالب المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).