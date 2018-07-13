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المرجعية الدينية العليا تعلن تضامنها مع احتجاجات البصرة
2018/07/13 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   السومرية نيوز/ بغدادأعلنت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، تضامنها مع الاحتجاجات "الحقة" التي تشهدها محافظة البصرة، مشيرة الى أن المحافظة هي الاولى برفد البلد بالموارد المائية والشهداء والجرحى، مشددة أنه من غير الانصاف أو المقبول أن تكون اكثر مناطق العراق "بؤسا وحرمانا".

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