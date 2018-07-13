2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل المرجعية العليا تحذر من المندسين في التظاهرات وتشدد على سلميتها

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 12:58

• 118 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية العليا تحذر من المندسين في التظاهرات وتشدد على سلميتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية العليا تحذر من المندسين في التظاهرات وتشدد على سلميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).