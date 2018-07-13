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المرجعية العليا تدعو المتظاهرين الى حفظ الممتلكات العامة وعدم التعدي عليها
2018/07/13 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل المرجعية العليا تدعو المتظاهرين الى حفظ الممتلكات العامة وعدم التعدي عليها

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 12:56

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