2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل المرجعية العليا تدعو المتظاهرين الى حفظ الممتلكات العامة وعدم التعدي عليها

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 12:56

• 106 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية العليا تدعو المتظاهرين الى حفظ الممتلكات العامة وعدم التعدي عليها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية العليا تدعو المتظاهرين الى حفظ الممتلكات العامة وعدم التعدي عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).