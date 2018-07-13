2018/07/13 | 13:15

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عاجل المرجعية العليا تطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين والتعامل بحزم ضد الفاسدين

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 12:54

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