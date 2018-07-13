2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل السيستاني: متضامنون مع المتظاهرين في البصرة ومطالبهم

بغداد/..



اعلنت ممثل المرجع السيستاني عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، عن تضامن المرجعية مع المواطنين في محافظة البصرة، فيما طالب بتنفيذ مطالبهم.

وقال الكربلائي في خطبة الجمعة، ان "مواطني البصرة يعانون من العديد من المشاكل من نقص في عدد ساعات الكهرباء وعدم توفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن انتشار البطالة وقلة فرص العمل والكسب اللائق، وعدم كفاءه المؤسسات الصحية"، مؤكداً ان "المرجعية متضامنة مع المواطنين في البصرة، ومستشعرة ومقدرة لما يعيشوه من معاناة".

وأوضح، الكربلائي، ان "هناك تقصير في تحسين الأوضاع في البصرة، بالرغم من وفرة الإمكانات المالية، لانهم لو احسنوا توظيفها واستعانوا بأهل الخبرة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية، لما عاشت البصرة مثل هذا الوضع اليوم"، مشيراً الى ان "البصرة هي المحافظة الأولى من حيث الموارد المالية وعدد الشهداء والجرحى، وليس من المقبول ان تكون هي أكثر مناطق العراق بؤساً وحرماناً".

وطالب، "الحكومة بالتعامل بجدية وواقعية مع مطالب المواطنين، ووضع برنامج واضح ومدروس للحد من المشاكل القائمة في المحافظة"، لافتاً الى ان "تحقيق هذا الامر يتطلب سياسة حاسمة ومشددة مع المقصرين والفاسدين، فقد جرب أهلها مختلف الكتل السياسية ولم يجدواً تفاوتاً بل ازدادوا بؤساً".

ودعا المواطنين، الى "عدم التعدي على مؤسسات الدولة او الشركات العاملة بالتعاون مع الحكومة، لان كل ضرر سيعوض بأموال الشعب نفسه".انتهى5

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