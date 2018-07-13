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المرجعية تدعو الحكومة الى الإستجابة لمطالب أهالي البصرة
2018/07/13 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيلدعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بتلبية مطالب المتظاهرين من أهل البصرة، والتعامل بحزم مع المفسدين.يتبع..

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