المرجعية تدعو الحكومة الى الإستجابة لمطالب أهالي البصرة

2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بتلبية مطالب المتظاهرين من أهل البصرة، والتعامل بحزم مع المفسدين.يتبع..

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