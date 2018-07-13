عشرات المواطنين يتظاهرون قرب شركة

2018/07/13 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتظاهر العشرات من المواطنين قرب شركة كلاستر 2 النفطية بمنطقة الخاص على طريق العلم المؤدي إلى باهلة بقضاء المدينة شمالي البصرة.وذكرت مصادر صحفية، أن المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين فيما انتهت التظاهرة بعد استلام مطالبهم من قبل مدير ناحية الهوير.وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العباديقد وصل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة الى محافظة البصرة قادما من بروكسل، وعقد حال وصوله اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة.

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