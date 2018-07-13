المرجعية الدينية تعلن تضامنها مع تظاهرات البصرة وتدعو الحكومة لتحقيق مطالب المواطنين 

2018/07/13 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، تضامنها مع التظاهرات الاخيرة التي تشهدها محافظة البصرة، داعية الحكومة الى الجدية والاسراع بتحقيق مطالب المواطنين.

وقال ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاح الجمعة، "نتضامن مع الاحتجاجات الحقة في محافظة البصرة"، مستطردا "هذه المحافظة هي الاولى برفد البلد بالموارد المائية والشهداء والجرحى".

وتابع الشيخ الكربلائي "من غير الانصاف أو المقبول أن تكون اكثر مناطق العراق بؤسا وحرمانا".

فيما دعافي القوت ذاته مواطني البصرة الى "اتباع الاساليب السلمية في الاحتجاج".

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