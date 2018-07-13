2018/07/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الانبار تعلن عن تضامنها مع البصرة والمحافظات الاخرى ونحذر من تكرار سيناريوا داعش

13/07/2018 12:49:00 PM | عدد القراءات : 16

واع / مكتب الانبار / ا .ج

اعلن شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الجمعة، عن تضامنهم مع شيوخ ووجهاء محافظة البصرة والمحافظات الاخرى محذرين من الانجرار وراء المخططات الخارجية التي لا تخدم تطلعات اهالي البصرة.

وذكر الشيخ قطري العبيدي احد شيوخ ووجهاء المحافظة في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان”شيوخ ووجهاء محافظة الانبار يعبرون عن تضامنهم مع اهالي البصرة والمحافظات الاخرى”، محذرين من “الانجرار وراء الشخصيات والمشاريع الخارجية التي لا تخدم تطلعات اهالي المحافظة تحسبا من وقوع هذه التظاهرات في فخ سيناريو الانبار الذي ادى الى دخول داعش الى المحافظة”.

واضاف ان”سيناريو الانبار والمحافظات التي انتفضت سابقا وحصل ما حصل من عمليات قتل وتهجير وتدمير للبنى التحتية بمساندة جهات خارجية نخشى من تكرارها في البصرة والمحافظات الاخرى وعلى العقلاء الانتباه لهذه المخططات التي راح ضحيتها ابناء الشعب العراقي وعلى المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات الحكومية وعدم استخدام القوة وان تكون التظاهرة سلمية وفتح قنوات اتصال مع الحكومة المركزية لتحقيق مطالب المتظاهرين سليما “.

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