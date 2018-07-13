المرجعية الدينية تؤكد على سلمية التظاهرات وتدعو الى توفير الخدمات للمواطنين ومحاسبة الفاسدين

2018/07/13 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واعاكدت المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، على سلمية التظاهرات والاحتجاجات، محذرة في الوقت نفسه من المندسين والاعتداء على ممتلكات الدولة والشركات العاملة.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف: “نشهد هذه الايام في البصرة، وبعض المناطق الاخرى احتجاجات شعيية تعبر عن مطالب المواطنين الذين يعانون من قلة تجهيز الكهرباء والمياه”.واضاف “لا يسعنا الا التضامن مع المواطنين في مطالبهم الحقة”، مبينا ان “محافظة البصرة الفيحاء هي شريان العراق الاقتصادي وام الشهداء، وﻻ يمكن ان يكون وضعها بالشكل التي هي عليه”.وتابع الشيخ الكربلائي ان “المسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية مطالبون بالتعامل مع مطالب المتظاهرين ومعالجة المشاكل”.وزاد بالقول: “نؤكد على سلمية التظاهرات والاحتجاجات والحذر من المندسين”، موضحا “نرفض المساس بممتلكات الدولة والشركات العاملة”.كما دعا “المواطنين الى عدم اتباع اساليب غير سلمية وغير حضارية”، مؤكدا “ضرورة الاسراع في اتباع الاساليب المشددة لمحاسبة الفاسدين”.

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