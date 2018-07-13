نجم كرواتيا يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونخ

2018/07/13 | 13:23

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هاى كورة – دخل الدولى الكرواتى انتى ريبيتش نجم اينتراخت فرانكفورت الألمانى دائرة اهتمامات نادى بايرن ميونخ، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه فى مونديال 2018.

وجذب ريبيتش أنظار العديد من الأندية الأوروبية التى ترغب فى ضمه مثل بوروسيا دورتموند وإيفرتون وتوتنهام.

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