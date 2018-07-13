2018/07/13 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، عن انطباعاته حول الجوانب التنظيمية لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال رئيس "اليويفا" لشبكة RT: "أود أن أهنئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018، والاتحاد الروسي لكرة القدم..



كنت أعرف أن البطولة ستعقد على مستوى عال، ولكن مع ذلك كنت منذهلا.



قد يبدو الأمر مضحكا، ولكن هناك بعض الحقيقة في هذا، فحتى رجال الجمارك على الحدود صاروا يبتسمون، فقد رحب بي الجميع بعبارة: أهلا بكم في كأس العالم..



لا أرى العدوان، والتطرف، وتهديد المشجعين، إنه مستوى جيد للمونديال".

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يذكر أن منافسات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وسيتقابل المنتخبان الفرنسي والكرواتي بعد غد الأحد، لتحديد بطل مونديال 2018.

المصدر: RT

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