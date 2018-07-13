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المرجعية تعلن تضامنها مع تظاهرات البصرة وتدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها “عاجلا”
2018/07/13 | 13:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع…

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