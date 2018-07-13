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اللجنة الوزارية بشأن البصرة تعلن تخصيص ملياري دينار لتوفير المياه الصالحة للشرب
2018/07/13 | 14:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  السومرية نيوز/ بغدادأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لمتابعة الاوضاع في محافظة البصرة، الجمعة، عن تخصيص ميلياري دينار لتوفير المياه الصالحة للشرب لاهالي المحافظة، كما كشفت أن فرص العمل "العشرة الاف" التي اعلن عنها امس سيتم توزيعها على وزارات الصحة والتربية والنقل، في حين اكدت ان الوضع الامني بالمحافظة جيد جدا والشركات النفطية تعمل بشكل طبيعي.يتبع ..

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