وزير بريطاني: اجتماع ترامب وماي سيكون إيجابي للغاية

2018/07/13 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" إنه متأكد من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء "تريزا ماي" بإجراء مناقشة إيجابية للغاية في وقت لاحق من اليوم.

وقال "هاموند" في تصريحات مع محطة "سكاي نيوز" في بروكسل، اليوم الجمعة، إن "ماي" كانت تتطلع لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي اليوم، حيث تخطط لتوضيح المزيد من التفاصيل حول اقتراح "البريكست" وآثاره على صفقة تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يعلم أن رئيسة وزراء بريطانيا تتطلع لشرح كيف ستعمل خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لترامب وكذلك ماهية التفاصيل ومدى تأثير ذلك على الترابط بطريقة إيجابية بين لندن وواشنطن في المستقبل.

وحذر ترامب بالأمس من خطة رئيسة وزراء بريطانيا المقترحة لمغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي معتبراً إياها تقتل أيّ فرصة لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ورداً على تساؤل عما إذا كان ترامب مخطئاً في تقييمه وفهمه لخطة "ماي" المقترحة، قال "هاموند" إن الرئيس الأمريكي لم تتح له فرصة حتى الآن لمناقشة "الورقة البيضاء" مع رئيسة الوزراء.

وتشهد المملكة المتحدة مظاهرات واسعة احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدأت أمس ومن المقرر أن تستغرق 4 أيام.

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