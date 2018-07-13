2018/07/13 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات بنك "جي.بي.مورجان" في الربع الثاني من العام الجاري وبأكثر من توقعات المحللين.

وقال البنك الأمريكي في بيان صادر اليوم الجمعة إنه حقق ارتفاع في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة المنتهية يونيو الماضي عند 8.31 مليار دولار، في مقابل أرباح قيمتها 7.02 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

كما زاد نصيب السهم من الأرباح بأكثر من التقديرات في الفترة من أبريل وحتى يونيو عند 2.29 دولار، في مقابل توقعات بـ2.22 دولار للسهم.

أما بالنسبة لإيرادات المصرف الأمريكي فسجلت ارتفاع تجاوز التوقعات عند 28.39 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2018، في مقابل 26.67 مليار دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "جي.بي.مورجان" ستزداد عند مستوى 27.56 مليار دولار.

ودعم ارتفاع مكاسب البنك زيادة إيرادات الاستثمارات عند 9.92 مليار دولار في الربع المالي الثاني للشركة، بعد أن كان حققت إيرادات بقيمة 8.93 مليار دولار في العام الماضي، ومقابل توقعات بـ9.30 مليار دولار.

كما زادت إيرادات "جي.بي.مورجان" من الدخل الثابت بنحو 12% إلى 3.5 مليار دولار.

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