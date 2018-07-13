هذه المسافة التي قطعها لوكا مودريتش في كأس العالم

2018/07/13 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوكا مودريتش قطع في كأس العالم 63 كيلو مترا اكثر من اي لاعب اخر في البطولة عمره 33 عام

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