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هذه المسافة التي قطعها لوكا مودريتش في كأس العالم
2018/07/13 | 14:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لوكا مودريتش قطع في كأس العالم 63 كيلو مترا اكثر من اي لاعب اخر في البطولة عمره 33 عام

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