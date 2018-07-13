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الخزعلي : المطلوب إستثمار خطبة المرجعية والإلتزام بها فيما يتعلق بسلمية التظاهرات
2018/07/13 | 14:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي المتظاهرين في محافظة البصرة استثمار خطبة المرجعية الدينية بشأن الالتزام بالحفاظ على سلمية التظاهرات المتعلقة بتوفير الخدمات.

الخزعلي قال في تغريدة على تويتر"المطلوب الان استثمار خطبة المرجعية الدينية والالتزام بها في نفس الوقت، فمن الضروري ان تبقى المطاليب خدماتية والمحافظة على سلميتها، ولعل الله يجري على يد أهل البصرة الخير الى كل العراق وتنجح فيما فشل فيه الآخرون.

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