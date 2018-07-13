2018/07/13 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد نادي برشلونة الاسباني التعاقد مع واحد من نجوم الدوري الانجليزي لترميم كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي في الموسم المقبل.

و ذكر الصحفي الايطالي جيانلوكا دي مارزيو على شبكة التواصل الاجتماعي في حسابه الخاص بتويتر أن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الانكليزي

.

وتألق كانتي مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018 و وصل مع بلاده لنهائي المونديال ، مما لفت اليه الأنظار بقوة فضلا عن تقديمه مستويات مميزة مع الفريق اللندني.

وبعد رحيل اندريس انييستا وباولينو يريد البارسا سد الثغرات في خط الوسط بالتعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي .

ويرغب الفريق الكتالوني في اقحام آندريه جوميز ضمن الصفقة وبيعه لتشيلسي للحصول على خدمات كانتي في صفقة تبادلية بين الطرفين .

وبعد وصول جورجينيو لاعب وسط نابولي " المحتمل " إلى النادي الانجليزي قد لا يمانع بيع كانتي في الميركاتو ما يسهل مأمورية البارسا في ضمه .

و لن يكون البارسا وحيدا في الصراع على ضم كانتي في الميركاتو الحالي , حيث يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه أيضا لتدعيم كتيبة المدرب توماس توخيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرصد التعاقد مع نجم تشسيلسي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرصد التعاقد مع نجم تشسيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).