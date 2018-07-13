بالوثيقة.. تعيين نجل المرجع الشهيد الصدر الأول بمنصب سفير

2018/07/13 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء تعيين محمد جعفر الصدر نجل المرجع الديني الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر حيدر الصدر {الأول} بمنصب سفير في وزارة الخارجية.وبحسب الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فأن التعيين جاء بناء على ما عرضته وزارة الخارجية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الثلاثاء الماضي.وأصدر مجلس الوزراء توصية الى مجلس النواب لقبول التعيين.يذكر ان محمد جعفر الصدر هو الابن الوحيد للمرجع الديني الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر حيدر الصدر {الأول}، الذي أعدمه الرئيس المخلوع صدام مع شقيقته العلوية بنت الهدى في التاسع من نيسان العام 1980 وهو نفس يوم سقوط الدكتاتور.انتهى

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