معالجة حادلة مفخخة وحرق مضافة بالكامل في قاطع صلاح الدين

2018/07/13 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عالجت القوات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين، حادلة مفخخة وحرقت مضافة لعصابات داعش الارهابية في قاطع العمليات.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وخلال {عملية ثأرالشهداء الثانية} عثرت على عبوة ناسفة وحادلة قديمة مفخخة في {المحور الثاني} وقد تمت معالجتها من مفرزة معالجة المتفجرات في القيادة نفسها من دون حادث يذكر".وأضاف كما "عثرت القوات الأمنية في ذات العملية على مضافة تم حرقها بالكامل في المحور الاول كما عثرت في المحور الثاني على عبوة ناسفة عبارة عن جليكان تمت معالجتها من مفرزة معالجة المتفجرات في قيادة العمليات".انتهى

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