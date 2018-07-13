عمليات سامراء تعلن انطلاق عملية عسكرية لتصفية خلايا داعش في المنطقة

2018/07/13 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

انطلقت عملية عسكرية، اليوم الجمعة، في المحيط الشرقي لمحافظة صلاح الدين لتصفية خلايا داعش، بحسب بيان قيادة عمليات سامراء.وقالت القيادة في بيان إنه"في صباح اليوم انطلقت قطعات قيادتنا بقيادة اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها وبالتزامن مع قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة".وأضافت، أن "هذه العملية تستهدف تصفية مضافات وخلايا داعش في المحيط الشرقي للمحافظة"، مشيرة إلى أن"القوات انطلقت بمحورين محور الرضه، مطيبيجه، كبيشات، تل استن". ولفتت إلى أن"المحور الثاني مطار الضلوعية، جامع نوري الجلوب، حاوي العظيم، سبيعات، الميتة، قرية البوجمعة من قبل قطعات لواء مغاوير القيادة وقسم شرطة الضلوعية وسرية المشاة الآلي قيادتنا ومفارز من سرية هندسة ميدان القيادة".

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