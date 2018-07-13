متظاهرو البصرة يقطعون الطريق المؤدي الى حقل مجنون النفطي

2018/07/13 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تظاهر المئات من آهالي ناحية النشوة بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، وقاموا باغلاق الطرق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي.واحتج المتظاهرون في الشوارع الرئيسة وقاموا بترديد هتافات مناهضة للحكومة المحلية.وقام المتظاهرون بحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية بغلق الطرق المؤدية الى حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.تستمر التظاهرات في محافظة البصرة، إحتجاجاً على سوء الخدمات وعدم وجود مياه صالحة للشرب وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة والتي تشهدها المنطقة، بالإضافة الى عدم وجود فرص عمل لأبناء المدينة.وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد عقد اليوم الجمعة، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة جراء ماتشهده المحافظة من مظاهرات احتجاجية.وكانت اللجنة الوزارية قد وصلت الى محافظة البصرة مساء الاربعاء 11 تموز الجاري لبحث احتياجات المحافظة.



وعقدت اللجنة ايضا اجتماعات ومناقشات مع مسؤولي الدوائر الخدمية وشيوخ ووجهاء المحافظة للنظر في احتياجاتهم ومطالبهم، فضلاً عن تشكيل لجان و ورش عمل بهدف الإسراع في تنفيذ البرنامج المتفق عليه بحسب الاولويات.وسقط ما لا يقل عن أربعة متظاهرين جرحى أمام حقل غرب القرنة2، أمس الخميس، بنيران القوات الأمنية خلال اقتحام مقر شركة لوك أويل، وترافقت الاحتجاجات مع أعمال سلب ونهب نفذها عدد من الأشخاص في المحافظة التي تشهد منذ أيام تظاهرات احتجاجية، تصاعدت حدتها بعد مقتل أحد المتظاهرين برصاص القوات الأمنية.

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