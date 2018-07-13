عدنان الصباح - اللاعنف ... إدراك الحق المطلق

2018/07/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح أمة البشر إذن أكانت من آدم وحواء أو من آدم وحده أم من تراب جبلت بيد الله ذات واحدة أو ذوات منفردة فهي بالتالي امة واحدة موحدة ويمكن القول ان من يعتقد انه خارج هذه الدائرة او يعمل على هذا الأساس فيجوز نعته " بان حرام " بالمعنى الشعبي فهو دخيل على البشر والإنسانية جمعاء.من المفترض أصلا أن الله منح الحياة لبني البشر وان مانح الحياة وحده من يمكنه استعادة منحته و احد سواه يمكنه او يملك الحق بفع......

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