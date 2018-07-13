2018/07/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟قضيتُ ثلثي سنوات عُمرى أدافع عن هموم وحقوق أقباطنا، ومع ذلك فيُصر البعض أنني من نسل العرب والمسلمين الغزاة الذين احتلوا مصر منذ ألف عام، ولسان حاله يكاد يقول: عليك أن تنبش قبور آبائك وأجدادك لمئات الاعوام الماضية، وتلقي بها خارج مصر الممهورة بتوقيع سماوي كملكية خاصة للأقباط فقط.يريد مناقشتي والحوار معي ليثبت أنني غازٍ ومحتل، وينزع عني مصريتي و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد المجيد - صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد عبد المجيد - صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).