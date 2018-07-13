الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


#محمد عبد المجيد - صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟
2018/07/13 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_عبد_المجيد صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟قضيتُ ثلثي سنوات عُمرى أدافع عن هموم وحقوق أقباطنا، ومع ذلك فيُصر البعض أنني من نسل العرب والمسلمين الغزاة الذين احتلوا مصر منذ ألف عام، ولسان حاله يكاد يقول: عليك أن تنبش قبور آبائك وأجدادك لمئات الاعوام الماضية، وتلقي بها خارج مصر الممهورة بتوقيع سماوي كملكية خاصة للأقباط فقط.يريد مناقشتي والحوار معي ليثبت أنني غازٍ ومحتل، وينزع عني مصريتي و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عبد المجيد - صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد عبد المجيد - صديقي القبطي؛ ألم يأن الوقت الذي فيه تتحرر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ صراع شديد في البيت السني على منصب رئاسة البرلمان
⋙ الصدر يواصل ضغوطه على العبادي: لن تنال رئاسة الحكومة الا اذا نفذت هذا المطلب
⋙ خلية الإعلام الحكومي تعلن تخصيص ملياري دينار لتوفير مياه الشرب في البصرة
⋙ إيران: سحب مستشارينا العسكريين من العراق مرهون بطلب منه
⋙ تايلاند.. كشف أسرار مثيرة عن محنة الكهف
بالفيديو والصور
⋙ فتاة محجبة بطلة إعلان شامبو تثير جدلا واسعا (فيديو)
⋙ بالفيديو.. دعوات بمكبرات الصوت للخروج بتظاهرات في بابل
⋙ (بالصور) صحة الأنبار تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غربي الرمادي
الأكثر شيوعا