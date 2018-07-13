عادل حبه - المعضلة الاساسية في الاقتصاد الايراني هو الحكم المطلق للاقتصاد التجاري وليس لقطاع الدولة

2018/07/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه المعضلة الأساسية في الاقتصاد الإيراني هو الحكم المطلق للاقتصاد التجاري وليس لقطاع الدولةعن موقع "راه توده"ترجمة عادل حبه في الأسابيع الأخيرة، ومع كل الوضوح في المأزق الذي يعاني منه الاقتصاد التجاري من خلل والفساد الناتج عنه، فإن آية الله خامنئي مازال يصر في خطاباته على الهجوم على "قطاع الدولة" مطالباً بنقل مهمات الدولة إلى الشعب؛ أي إلى زمرة العسكريين والتجار والمؤسسات غير الرسمية الم......

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