الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


واع / العطية: اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ب‍عقوبة
2018/07/13 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / العطية: اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ب‍عقوبة

13/07/2018 14:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب ديالى / س .م

اعلن المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ب‍عقوبة.

وذكر العطيه في  تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارز الشرطة اعتقلت ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في عمليات دهم جرت في مناطق متفرقة من بعقوبة".

واضاف العطيه، ان "المعتقلين تم نقلهم الى مركز امني للتحقيق معهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العطية: اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ب‍عقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العطية: اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ب‍عقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الاعلام العراقي ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خلية الاعلام الحكومي تعلن تخصيص ملياري دينار لتوفير المياه الصالحة للشرب
⋙ قيادي كردي يشكك بنزاهة القضاة المنتدبين ويؤكد: حزبا السلطة 'تلاعبا' بصناديق الاقتراع
⋙ مصدر: انتهاء العد والفرز اليدوي في اربيل ولا يوجد تغيير في النتائج
⋙ نائبة تدعو عبر “النور” أمانة بغداد الى اكساء الشوارع الرئيسية في أحياء كرارة وآسيا وهور رجب
⋙ فتاة محجبة بطلة إعلان شامبو تثير جدلا واسعا (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ فتاة محجبة بطلة إعلان شامبو تثير جدلا واسعا (فيديو)
⋙ بالفيديو.. دعوات بمكبرات الصوت للخروج بتظاهرات في بابل
⋙ (بالصور) صحة الأنبار تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غربي الرمادي
الأكثر شيوعا