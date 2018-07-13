القضاة المنتدبون يعلنون نجاح الفرز اليدوي في اربيل والسليمانية

2018/07/13 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت القضاة المنتدبون بمفوضية الانتخابات عن نجاح عملية العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع السليمانية واربيل .وقال القاضي ليث حمزة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة اربيل ان عملية العد والفرز لصناديق محافظتي السليمانية واربيل تمت بدون اية مشاكل تذكر، مشيرا الى ان العملية جرت بحضور ممثلين عن الامم المتحدة.وأضاف حمزة ان العد والفرز اليدوي في هذه المحافظتين جرت بصورة مستقلة وشفافة دون تدخل الاطراف السياسية، لافتا الى ان الامم المتحدة اشرفت على العملية التي مثلت التعايش السلمي بين جميع الاطراف.

واظهرت النتائج الاولية لعملية العد والفرز في السليمانية واربيل تطابقا مع النتائج المعلنة السابقة في مفوضية الانتخابات.

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