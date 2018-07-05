نصير شمه يتألق في “رحلة الأرواح” بلندن

2018/07/13 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – واعتألق عازف العود العراقي العالمي نصيرشمه في حفلة “رحلة الارواح” التي اقامها مركز الباربكيان في العاصمة البريطانية لندن.وشارك العزف مع شمه نخبة من العازفين العالميين هم, اشرف شريف على الكيتار, وخان كارلوس بينيانا, على الة الفلامنكو, وشهبازحسين على الة الطبلة, وميغيل انجل اونجو, على الايقاع.وشهدت القاعة حضورا واسعا من مختلف الجنسيات، اذ تجاوب مع انغام العود, وصفق طويلا لشمه وفرقته العالمية الذهبية, تعبيراعن حماسته وانسجامه وطربه بالانغام والايقاعات والاحساس المرهف الذي ابدعته انامل شمه وفريقه الفني المميز.ارث نصيرشمه الفني وابداعاته وتالقه في الة العود سبقه الى عاصمة الضباب, حتى ان العديد من الكتاب العرب والبريطانيين افردوا مقالات واعمدة صحفية للحديث عن هذا الموسيقارالقادم من بلاد وادي الرافدين, ليحكي بعوده وانامله واوتاره قصة الف ليلة وليلة.الكاتب محمد شهاب الدين وصف في عموده الصحفي علاقة شمه بالعود بانها, علاقة توازن ومزاج ,وحين تداعب انامل شمه اوتار العود يعود الى المزاج هدوءه, وتنتعش القلوب وتزهووتحلق عاليا, واصفا الموسيقار شمه بانه من اعظم عازفي العود المعاصرين في العالم.واقتبس الكاتب من شمه عبارات سبق ان اطلقها في مناسبات مختلفة منها “نحن نبني السلام من خلال الموسيقى” و”بالموسيقى نحافظ على ثقافتنا رغم العنف ”واستعرض الكاتب ابرز المحطات التي مربها الموسيقار نصيرشمه سواء الاكاديمية اوالفنية, مركزا على ثلاث محطات، الاولى نجاحه في تأسيس بيوت العود في القاهرة وبغداد والاسكندرية وابوظبي, والثانية حصوله على شهادة الدكتوراه بجدارة, اما المحطة الثالثة فهي, اختياره فنان منظمة اليونسكو من اجل السلام .

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