بيرسيتش يعود لحسابات المان يونايتد

2018/07/13 | 14:57

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هاى كورة – عاد الدولى الكرواتى ايفان بيرسيتش نجم انتر ميلان الإيطالى لحسابات مانشستر يونايتد الإنجليزي الذى يرغب فى ضمه خلال الصيف الجارى بعد تالقه اللافت للنظر فى المونديال.

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