إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي … رحلة المجد والسقوط !

2018/07/13 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_أعلن نادي تشلسي الإنجليزي إقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي وسوف نستعرض في هذا التقرير ملامح من مسيرة كونتي مع تشيلسي.

1_ كونتي هو المدرب ال14 لتشيلسي في عصر إبراموفيتش في 14 عاما …هذه هي مشكلة تشيلسي الحقيقية …عدم الإستقرار …حقق 17 لقبا طوال تلك الفترة ولكن كان بإمكانه الفوز أكثر بشيء من الإستقرار.

2_ تشيلسي الموسم الماضي قدم موسما إستثنائيا ..



كونتي يعيش حالة من التركيز الشديدة ..الفريق بدون ضغوط المنافسة على اللقب …بدون بطولات أوروبية …هذا أفضل جو يحبه كونتي .

3_ كونتي إعتمد على زيادة عدد النجوم المؤمنين بفلسفته مثل أزبلكويتا وموسيس وكاهيل وألونسو .

4_ الفريق كان في قمة عطائه بتألق دييجو كوستا وهازارد وويليان وكانتي ….فجأة إنقلبت الأمور رأسا على عقب.

5_كونتي رفض أن ينسى أن دييجو كوستا كان مصرا على الرحيل في يناير 2017 للدوري الصيني فقرر بعد نهاية الموسم أن لاينسى ماحدث مع كوستا فقام بعرضه للبيع.

6_ اللاعبون فقدوا الثقة منذ تلك اللحظة في كونتي…دييجو كوستا له شعبية ظاغية في الفريق لأنه ساهم في الفوز باللقب مرتين في ثلاثة مواسم قضاها معهم …هازارد بدأ يشعر بأن كونتي قد يقوم ببيع أي لاعب وتنحيته في حال حدوث مشكلة وهذا أنهى على جدار الثقة بين بعض اللاعبين وكونتي.

7_ كونتي دخل في صراعات رهيبة مع الإدارة بسبب الصفقات …القصة كي يفهما الكثيرون …إبراموفيتش مالك تشيلسي بدأ يبحث عن تعويض نفقاته التي أنفقها سابقا…يقوم ببيع النجوم والربح فيهم وتعويضهم بصفقات أقل سعرا ثم بيعها في حال سنحت الفرصة.

8_ إبراموفيتش سلم أمور النادي الإدارية لشخصين وهما الروسية مارينا جرانوفسكايا والمدير الرياضي النيجيري مايكل إمليانو …إيمليانو بدأ يشعر بالغيرة بسبب إن مارينا هي صاحبة الحظوة في النادي ..بدأت المشاكل بين الثنائي ولكن من خلف الكواليس.

9_مارينا لم تكن تحتك بكونتي وكانت تلك الأمور من إختصاص إيمليانو ….



مارينا كانت ذكية للغاية لأنها كانت تتبع تعليمات إبراموفيتش …إبراموفيتش كان صريحا بأنه لن يقوم بتلبية مطالب كونتي وأبلغ ماريا بذلك …مارينا تركت إيميليانو يتعامل مع كونتي في ملف الإنتقالات كي يصطدم إيميليانو بكونتي …وفي حال نجاح الفريق مجددا مع كونتي ستظهر إدارة النادي بأنها لبت مطالب كونتي وفي حال الفشل سيصبح كونتي وإيميليانو هما السبب في الإنهيار وليس إبراموفيتش وماريا.

10_كونتي في الصيف طلب من إيميليانو التعاقد مع بعض من هؤلاء النجوم (ليوناردو بونوتشي، رادجا ناينجولان، كولوبالي، ساندرو راموس وأندريا بيلوتي ولوكاس مورا ) إيميليانو كان صريحا وأبلغه بأن النادي غير قادر على شراء مايريد وتعاقد مع القائمة الإحتياطية التي وضعها كونتي وكانت متكونة من ( موراتا، باكايوكو، رودريجر، درينكووتر وزاباكوستا).

11_ بدأ الغضب على كونتي واضحا منذ بداية الموسم …يشعر بالخديعة من الإدارة لذا بدأ إنتقادهم في وسائل الإعلام …التوتر أصبح رهيبا بين كونتي وإيميليانو .

12_ إيميليانو بدأ يشعر بأن إبراموفيتش خدعه وبالتالي قرر الرحيل وإستقال في نوفمبر الماضي …إزدادات الأمور توترا ..كونتي علاقاته مع اللاعبين أصبحت أكثر حدة )

13_خلاصة القصة إن إميليانو كان كبش الفداء للمالك إبراموفيتش وكونتي كبش الفداء الذي سيتم تقديمه في نهاية الموسم ولكن المشكلة من الأساس مشكلة إدارة وليست مشكلة كونتي فقط.

14_ كونتي أيضا إنشغل بصراعاته مع جوارديولا ومورينيو وكلوب وهذا لم يكن يحدث الموسم الماضي…تراجع تشيلسي معقد للغاية ..واحدة من أكثر القصص دراما

15_ كونتي نجح في حصد كأس الإتحاد الإنجليزي في نهاية الأمر ….ولكن كان الأمر قد إنتهي.

16_ كونتي أول مدرب في تاريخ البريميرليج يحقق 30 فوز أو أكثر في موسم واحد في البريميرليج.

17_كونتي صاحب أعلى نسبة فوز مع تشلسي بتاريخ البريميرليج ممن درب الفريق 100+ بنسبة فوز تصل 65.1%

18_كونتي قاد تشيلسي 106 مباراة إنتصر في 69 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 20 مباراة وسجل معه تشيلسي 212 هدفا وسكن مرماه102 هدفا ب43 كلين شيت.

19_أول مدرب يهزم مورينهو في نهائي كأس انجلترا وأول مدرب يهزم جوارديولا ذهابا و إيابا في الدوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي … رحلة المجد والسقوط !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي … رحلة المجد والسقوط !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).