الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


خدمات بغداد: الوضع الخدمي لمناطق اطراف العاصمة جيد.. باستثناء هذا الأمر
2018/07/13 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد علي جعفر العلاق، اليوم الجمعة، ان الوضع الخدمي في مناطق اطراف بغداد جيد باستثناء ازمة ماء الشرب بسبب نقص امدادات الماء الخام والتجاوزات على القنوات الناقلة.

وقال العلاق، لوكالة النبأ للأخبار ان "مجلس بغداد وبالتنسيق مع إدارة المحافظة نجح في معالجة اغلب المشاكل الخدمية لمناطق اطراف بغداد التي تحظى بمتابعة حثيثة من قبل مجلس المحافظة"، مؤكدا ان "الوضع الخدمي يسير بصورة إيجابية".

وأضاف ان "مشكلة نقص ماء الشرب في مناطق (المعامل والنهروان وابي غريب والزيدان)، سببها نقص امدادات الماء الخام على نهر دجلة والتجاوزات علة القنوات الناقلة إضافة الى تدمير عصابات داعش لمجمعات الماء في ابي غريب والزيدان".

وأكد عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة ان "المجلس يواصل جهوده مع الدوائر والوزارات الخدمية لانهاء أزمات الخدمات وتجاوزها وتنفيذ الحلول الواقعية الانية".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدمات بغداد: الوضع الخدمي لمناطق اطراف العاصمة جيد.. باستثناء هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خدمات بغداد: الوضع الخدمي لمناطق اطراف العاصمة جيد.. باستثناء هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خلية الإعلام الحكومي تعلن تخصيص ملياري دينار لتوفير مياه الشرب في البصرة
⋙ إيران: سحب مستشارينا العسكريين من العراق مرهون بطلب منه
⋙ تايلاند.. كشف أسرار مثيرة عن محنة الكهف
⋙ خلية الاعلام الحكومي تعلن تخصيص ملياري دينار لتوفير المياه الصالحة للشرب
⋙ قيادي كردي يشكك بنزاهة القضاة المنتدبين ويؤكد: حزبا السلطة 'تلاعبا' بصناديق الاقتراع
بالفيديو والصور
⋙ فتاة محجبة بطلة إعلان شامبو تثير جدلا واسعا (فيديو)
⋙ بالفيديو.. دعوات بمكبرات الصوت للخروج بتظاهرات في بابل
⋙ (بالصور) صحة الأنبار تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غربي الرمادي
الأكثر شيوعا