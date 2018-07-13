خدمات بغداد: الوضع الخدمي لمناطق اطراف العاصمة جيد.. باستثناء هذا الأمر

2018/07/13 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد علي جعفر العلاق، اليوم الجمعة، ان الوضع الخدمي في مناطق اطراف بغداد جيد باستثناء ازمة ماء الشرب بسبب نقص امدادات الماء الخام والتجاوزات على القنوات الناقلة.

وقال العلاق، لوكالة النبأ للأخبار ان "مجلس بغداد وبالتنسيق مع إدارة المحافظة نجح في معالجة اغلب المشاكل الخدمية لمناطق اطراف بغداد التي تحظى بمتابعة حثيثة من قبل مجلس المحافظة"، مؤكدا ان "الوضع الخدمي يسير بصورة إيجابية".

وأضاف ان "مشكلة نقص ماء الشرب في مناطق (المعامل والنهروان وابي غريب والزيدان)، سببها نقص امدادات الماء الخام على نهر دجلة والتجاوزات علة القنوات الناقلة إضافة الى تدمير عصابات داعش لمجمعات الماء في ابي غريب والزيدان".

وأكد عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة ان "المجلس يواصل جهوده مع الدوائر والوزارات الخدمية لانهاء أزمات الخدمات وتجاوزها وتنفيذ الحلول الواقعية الانية".انتهى/س

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