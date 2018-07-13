العثور على جثة امرأة ممزقة الأشلاء اختفت قبل ايام جنوبي ذي قار

2018/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:افاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن الاجهزة الامنية عثرت على جثة امرأة ممزقة الأشلاء، بعد فقدانها لعدة ايام.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "الاجهزة الامنية عثرت على بقايا جثة امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً بناحية كرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ، التي كانت تبحث عنها منذ عدة ايام".

وبين ان "التحقيقات الاولية للاجهزة الامنية اثبتت ان المرأة مصابة بمرض (الشرود الذهني)"، مشيراً الى ان "حيوانات مفترسة هاجمت المرأة ونهشت جسدها داخل منظقة الكرماشية في الناحية".واشار المصدر الى ان "الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل بقايا الجثة الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية لها".

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