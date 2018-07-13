ما حقيقة مطالبة الصدر بخروج العبادي من ‹الدعوة›؟

2018/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الحزب يوضح لـ (باسنيوز) ...

كشف القيادي في حزب ‹الدعوة› الإسلامية، جاسم محمد جعفر، اليوم الجمعة، حقيقة مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بخروج رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، من حزبه، مقابل دعمه لولاية ثانية في رئاسة الوزراء.

وقال جعفر، لـ (باسنيوز)، إن «الأنباء التي تحدثت عن مطالبة الصدر بخروج العبادي من حزب الدعوة، غير صحيحة، والصدر لم يطلب من العبادي هكذا أمر، كما أن الجانبين لم يناقشا قضية الولاية الثانية، أو أي شيء يخص منصب رئاسة الوزراء».

وأضاف القيادي في حزب ‹الدعوة›، أنه «في حال طلب الصدر هكذا أمر من العبادي، فبكل تأكيد سيكون رد العبادي هو الرفض، وهذا ما أكده أكثر من مرة خلال اجتماعاتنا الحزبية».

جاسم محمد جعفر

وكانت وسائل إعلام، قد نشرت في وقت سابق، أنباء عن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من حيدر العبادي، الخروج من حزب ‹الدعوة›، مقابل دعمه لولاية ثانية في رئاسة الوزراء.

وكان مصدر في مجلس شورى حزب ‹الدعوة›، قد كشف الأربعاء، عن تمسكِ الحزب بمنصبِ رئاسة الوزراءِ وحصر الترشيح بشخصية من قبله.

وقال المصدر لـ (باسنيوز)، إن «مسألةَ ترشيح شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء قد حسم لصالح مرشح من الحزب»، مضيفاً أن «هذا الأمر تم حسمه من قبل أعضاء مجلسِ شورى الحزب».

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