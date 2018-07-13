جريزمان: كأس العالم أهم من الكرة الذهبية ولا أحب التشبيه بزيدان

2018/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد مختار فيسبوك تويتر تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن المباراة النهائي لكأس العالم روسيا 2018 والتي سيواجه بها منتخب الديوك منتخب كرواتيا مساء الأحد المقبل، بعد أن تأهلت فرنسا على حساب بلجيكا.

وفي المؤتمر الصحفي تحدث النجم لاعب أتليتكو مدريد الحالي قائلًا: "هذه هي الفرصة للفوز بكأس العالم وليس الكرة الذهبية، أنا لا أهتم بها، فقط أريد التتويج بالبطولة مع المنتخب، ربما لم أسجل الكثير من الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز للفريق".

وتابع: "أعلم أن هذا الفوز وهذه المباراة قد تغير الكثير في التاريخ، ولكن نحن لا نفكر في أي شيء الآن، فقط نضع كل التركيز على المباراة وتحقيق الفوز بها".

وحول تشبيهه بزيدان وإطلاق اسم جريزو عليه قال: "أنا لا أحب جريزو كثيرًا، أفضل جريزي".

وأضاف: "لدي شعور جيد وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي في النهائي، ولكن لن أخوض المباراة وحدي، يجب أن نكون جميعًا بمستوى جيد، كرواتيا لديهم فريق أكثر من رائع، مودريتش وراكيتيتش نجمان كبيران ومن الصعب مواجهتهما في الميدان".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018وفي الأخير قال: "سيميوني مدرب يعشق كرة القدم ويعيش بها طوال الوقت، هو مختلف عن ديشامب كثيرًا ولكنهما يشبهان بعضهما في بعض الأشياء، هما يريدان الفوز دائمًا".

يذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه منتخب كرواتيا في نهائي كأس العالم بعد أن تأهل الكروات على حساب المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي بنتيجة 2-1.





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