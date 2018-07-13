وليد سيلمان يُدافع عن سعد سمير ويكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

2018/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشف اللاعب وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي المصري عن حقيقة ما يُثار حالياً حول عقد زميله سعدالدين سمير، وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب سيلمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

للعلم وشهادة حق سعد سمير مجدد موقع من ٤ شهور علي بياض في حضوري أنا وحسام عاشور ..



نرجو عدم الالتفات للشائعات والحفاظ علي أبناء النادي المخلصين في ظل التحديات القادمة ...



الأهلي فوق الجميع pic.twitter.com/Kzf8joHRmn

— Walid Soliman (@Walid11Soliman) July 13, 2018للعلم وشهادة حق سعد سمير مجدد موقع من ٤ شهور علي بياض في حضوري أنا وحسام عاشور ..



نرجو عدم الالتفات للشائعات والحفاظ علي أبناء النادي المخلصين في ظل التحديات القادمة ...



الأهلي فوق الجميع.

وكانت تقارير مصرية قد تحدثت عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا، قبل أن يصدر النادي حديثًا بيانًا يعلن فيه أنه لن يفاوض أي لاعب من القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

الأهلي يحتاج جماهيره إلى جواره اليوم أكثر من أي وقت سابق ..



لأنه ببساطه جمهوره ده حِماه pic.twitter.com/iBHzi0urSk

— جول مصر (@goaleg) July 12, 2018يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة تاونشيب البتسواني الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي يتذيل فيها الأحمر ترتيب مجموعته.

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