أسعار النفط تستقر بعد أسبوع من الهبوط

2018/07/13 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط دون تغير كبير، الجمعة، مع استيعاب السوق للتقلبات الكبيرة، التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع، والتي جعلت الخامين القياسيين يواجهان ثاني خسارة أسبوعية في تجاهل إلى حد ما لتحذيرات بشأن تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 74.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.وكان الخام ارتفع، الخميس 1.05 دولار للبرميل متعافيا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عندما بلغ 72.67 دولار للبرميل، فيما يتجه الخام إلى هبوط أسبوعي بنحو 4 بالمئة.وارتفع الخام الأميركي 5 سنتات إلى 70.38 دولار بعد أن ظل منخفضا خلال معظم فترات التداول في آسيا.ويتجه الخام إلى هبوط على أساس أسبوعي بأكثر من 4 بالمئة.وكان هذا الأسبوع شاقا على الخامين حيث منيا بخسائر ثقيلة، الأربعاء، مع تركيز التجار على عودة النفط الليبي إلى السوق في ظل مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

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