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جريزمان يكشف الفارق بين ديشامب وسيميوني
2018/07/13 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – كشف الدولى الفرنسي انطوان جريزمان نجم اتليتكو مدريد الإسباني الفارق بين دييجو سيميوني مدرب الأتليتي ونظيره ديديه ديشامب مدرب الديوك قائلا :” سيميوني  محتلف نسبيا عن ديشامب إنه لا ينام وهو يفكر في كل التفاصيل، إلا أن الثنائي منضبط تكتيكيا، ويعرفان جيدا الخطة التي يحققان من خلالها الفوز”.

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