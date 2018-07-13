جريزمان يكشف الفارق بين ديشامب وسيميوني

2018/07/13 | 15:05

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هاى كورة – كشف الدولى الفرنسي انطوان جريزمان نجم اتليتكو مدريد الإسباني الفارق بين دييجو سيميوني مدرب الأتليتي ونظيره ديديه ديشامب مدرب الديوك قائلا :” سيميوني محتلف نسبيا عن ديشامب إنه لا ينام وهو يفكر في كل التفاصيل، إلا أن الثنائي منضبط تكتيكيا، ويعرفان جيدا الخطة التي يحققان من خلالها الفوز”.

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