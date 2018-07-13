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مقتل 19 شخصا وإصابة 12 في انفجار في مصنع كيميائي جنوب الصين
2018/07/13 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات المحلية في جنوب غرب ​الصين مقتل 19 شخصا واصابة 12 جراء انفجار في مصنع مواد كيميائية في جنوب غرب الصين، موضحة أن الانفجار دوى نحو الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي داخل مجمع صناعي في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان.

يذكر أن الصين شهدت العديد من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2015، تسبب انفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية بمقتل 165 شخصا في مدينة تيانجين الساحلية ما أثار جدلا في شأن اسباب الكارثة وتأثيرها البيئي.

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