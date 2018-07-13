2018/07/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار قائد الثورة الاسلامية علي اكبر ولايتي من موسكو إن لم يترك الأمريكان منطقة الشرق الأوسط سنجبرهم على تركها بالقوة.

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