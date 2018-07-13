أصول لاعبي المنتخب الفرنسي المختلفة بكأس العالم

2018/07/13 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك منتخب فرنسا الكثير من اللاعبين المجنسين في تشكيلته بكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.وقد جعلت هذه الظاهرة الموجودة بالعديد من المنتخبات المشاركة باتهام الأسطورة الأرجنتينية "دييجو أرماندو مارادونا باتهام "المافيا" بالتسبب في ذلك الأمر.ويعتبر المنتخب الفرنسي أكثر المنتخبات المشاركة بلاعبين مجنسين من دول أفريقية ولذلك سنرى في هذا التقرير أصول اللاعبين الموجودين في تشكيلة المدرب الفرنسي "ديشامب"

1- الحارس" لوريس "

ولد في مدينة نيس الفرنسية عام 1986 ويلعب حاليا في صفوف توتنهام الإنجليزي" وتنحدر عائلته من أصول كتالونية.

2- الحارس "ماندانا"

يعتبر الحارس الإحتياطي من أصول كونجولية

3- المدافع "صامويل أومتيتي"

مدافع برشلونة الإسباني من أصول كاميرونية حيث ولد في مدينة ياوندي لكنه اختار اللعب للمنتخب الفرنسي

4- المدافع "رافائيل فاران"

يمتلك فاران جنسية سانت مارتين الكاريبية ويلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني

5- المدافع "بينيامين ميندي"

لاعب مانشستر سيتي الذي يبلغ من العمر 23 عاما من أصول سنغالية

6- المدافع "عادل رامي"

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما من أصول مغربية

7- المدافع "لوكاس هيرنانديز"

مدافع أتليتيكو مدريد يبلغ من العمر 22 عاما ومن أصول إسبانية

8- المدافع "كيمبيمبي"

لاعب باريس سان جيرمان يبلغ من العمر 22 عاما ومن أصول كونجولية

9- متوسط الميدان " بليز ماتويدي"

نجم يوفنتوس من أصول أنجولية ويبلغ من العمر 31 عاما

10- متوسط الميدان "بول بوغبا"

من أبرز اللاعبين في تشكيلة المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد من أصول غينية

11- متوسط الميدان "نجولو كانتي"

مفتاح اللعب للمنتخب الفرنسي وفريق تشيلسي من أصول مالية"

12- متوسط الميدان "كورنتون توليسو"

لاعب بايرن ميونخ المولود عام 1994 من أصول توجولية

13- متوسط الميدان "ستيفان نزونزي"

لاعب إشبيلية الإسباني من أصول كونجولية

14- متوسط الميدان "نبيل فقير"

لاعب ليون الفرنسي من أصول جزائرية

15- المهاجم "أنطوان جريزمان"

أحد العلامات الفارقة في المنتخب الفرنسي ينحدر من أصول إسبانية

16- المهاجم "عثمان ديبميلي"

جناح برشلونة الإسباني وأحد أبرز الوجوه الشابة من أصول مالية

17- المهاجم "كيليان مبابي"

أصغر هدافي كأس العالم الحالية ولاعب باريس سان جيرمان من أصول كاميرونية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصول لاعبي المنتخب الفرنسي المختلفة بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصول لاعبي المنتخب الفرنسي المختلفة بكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).