2018/07/13 | 16:20

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الجمعة 13 يوليو 2018 | 04:02 مساءً

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النقل لـ"عين العراق": سنتحمل تكلفة تزويد ماء الشرب لأهالي البصرة من دول مجاورة

بغداد/..



اعلنت وزارة النقل، الجمعة، انها ستتحمل تكاليف تزويد اهالي البصرة بمياه الشرب بعد شراءها من دول مجاورة، فيما اشارت الى مباشرتها بتوزيع مياه صالحة للشرب لاهالي البصرة.

وقال المتحدث باسم الموانىء العراقية انمار الصافي لـ"عين العراق نيوز" ان "وزارة النقل تعتزم تزويد اهالي البصرة بمياه الشرب بعد شراء تلك المياه من دول مجاورة ونقلها عن طريق سفننا الخاصة بذلك"، لافتا ان"الوزارة ستتكفل بتغطية تلك النفقات ".

وأضاف الصافي انه "لم يتم تحديد الدول التي سيتم التزود منها بالمياه، الا انه رجح ان يتم التزود بالمياه من دول مجاورة لم يحددها"، مبينا ان "محطة تحلية مياه المعقل تزود حاليا السيارات الحوضية بالمياه لتوزيعها على اهالي البصرة مجانا".

وبين ان "جميع السيارات الحوضية التابعة لوزارة النقل والعتبة العباسية والجيش تقوم بعملية التزود بالمياه لغرض توزيع المياه على مواطني البصرة"، داعيا "جميع الحوضيات في المحافظة الى التزود بالمياه لتوزعها على المواطنين مجانا".

وتشهد محافظة البصرة تظاهرات غاضبة خلال الايام السابقة تطالب بالخدمات والمياه الصالحة للشرب والكهرباء .انتهى20

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